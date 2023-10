APR: Diéguy Diop est-elle une pilule dure à avaler ? Dans la galaxie marron-beige, Dieguy Diop Fall fait inéluctablement partie des jeunes responsables qui se sont vite fait remarquer par leur pertinence et leurs positions tranchées surtout quand il s’est agi de défendre leur mentor, le président de la République, Macky Sall. A Saint-Louis et au niveau national, cette « Apériste » n’a jamais quitté le terrain politico-médiatique même dans les moments de crise liée notamment à la Covid-19 et à l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.

Pour preuve, elle est membre active de plateforme des femmes cadres de Benno bokk yaakar (Bby) et de la majorité présidentielle dont la mission principale est de vulgariser les réalisations du chef de l’Etat et de son gouvernement.



C’est pourquoi les responsables et membres de l’Apr de la capitale du Nord, de la Coalition du département de Saint-Louis et les populations de la ville tricentenaire n’ont pas manqué de pousser des cris de joie lorsqu’ils ont appris la décision du président Macky Sall de nommer, au mois d’octobre 2021, Mme Diéguy Diop Fall, à la tête de la Direction de la Promotion des droits et de la Protection des enfants en remplacement de Niokhobaye Diouf, admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Ils ont perçu cette nomination comme la consécration d’une combattante dévouée et militante engagée au service exclusif du régime de Macky Sall, depuis 2012.



Mme Diéguy Diop Fall a été une amazone depuis l’université Gaston Berger (Ugb) et à Saint-Louis et s’est toujours battue pour le respect des droits de l’enfant, de la femme, des droits humains en général.

Mais, précisions-le, son engagement politique auprès du Chef de l’Etat, Macky Sall, et de Mansour Faye, ministre-maire de Saint-Louis, cache mal sa dimension intellectuelle.



Diéguy, comme l’appellent affectueusement ses proches, est une brillante juriste, qui a déjà fait ses preuves au niveau de la Commission nationale de la protection des données personnelles (Cdp) où elle occupait les fonctions de chargée de la coopération. Ses interventions sur les plateaux de télé ont toujours été au sein de la Majorité surtout quand il s’est agi de défendre le régime en place, notamment sur des actualités judiciaires impliquant des opposants politiques.



Responsable de l’Apr et ex-présidente de commission au niveau du Conseil départemental de Saint-Louis, Diéguy Diop Fall fait partie également des responsables de la Cellule de communication et de réflexion de la Majorité présidentielle élargie (Crème) et membre de la task-force républicaine.



Aujourd’hui, beaucoup de ses soutiens, fans, militants se demandent si celle qui se proclame ‘’l’Amazone en chef de Macky Sall’’ ne méritait pas de ravir les échelons en vue de pouvoir mieux mener à bien sa mission de défense du parti, de son président, de sa ville (Saint-Louis) et du Sénégal tout entier au lieu d'être interdite d'axer dans le salon des leaders de la permanence de la capitale du Nord. Tout en rappelant qu'elle est la seule directrice du département de Saint-Louis qui, depuis 1960, n'a jamais connu qu'un seul ministre à l'ère du président Macky Sall.



Interrogée sur son absence du nouvel gouvernement, elle a préféré ne faire aucun commentaire pour sa « loyauté » et sa sympathie envers Macky Sall, mais n’a pas manqué de souhaiter « plein succès » aux membres de cette équipe dirigée par le Premier ministre Amadou Ba.







