APR: « Les réformateurs" explosent l'équipe dirigeante de la CCR de France

« Aujourd’hui est un fauve. Demain verra son bond. » René CHAR (4 juin 1907-19 février 1988)



Le Collectif « Les Réformateurs » de la Convergence des Cadres Républicains de France constate pour s'en réjouir, les succès diplomatiques engrangés par notre pays avec le Partenariat Mondial pour l'Éducation (GPE en anglais), à l’occasion de sa 3e conférence internationale de reconstitution de ses fonds tenue à Dakar les 1er et 2 février dernier. Le Partenariat mondial pour l’éducation est le seul fonds destiné exclusivement au financement de l’éducation par des dons et aides et le sommet de Dakar fut "une véritable démonstration du renforcement de la volonté politique mondiale pour garantir que chaque enfant puisse aller à l’école". Comme pays hôte, le Sénégal est devenu le premier bailleur africain du GPE avec une contribution de 2 millions de dollars.





La visite de travail et d'amitié de SEM Macky SALL en Mauritanie, les 08 et 09 février 2018, à l’invitation de Son Frère et Ami, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz prouve les relations fraternelles multiformes entres les États ainsi que la volonté de concertation et de dialogue permanents entre les deux Présidents sur les questions bilatérales, sous-régionales, continentales et internationales d’intérêt commun.





Ces résultats sont à mettre à l'actif de la méthode PACTE (Pragmatisme-Action/Ambition-Contact-Terrain-Écoute des populations) utilisée par le Président de la République et qui fait de lui l'Homme du « Temps de l'Action », qui a définitivement inscrit son mandat sous le signe de la mise en œuvre.





Conscient de la mission politique dévolue aux Cadres, le Collectif se réjouit de la présentation du rapport final du comité ad hoc, qui avait pour mission d’analyser les maux dont souffre la Convergence des Cadres Républicains de France et qui ont pour noms léthargie, coordination inopérante, absence criarde de réflexions pertinentes puis de faire des préconisations en vue d'éviter une implosion.





Pour rappel, le comité ad hoc devait restituer ses travaux au terme de son mandat le 27 janvier 2018. Á date échue, les conclusions n’étaient pas en faveur du statu quo car sur les 27 camarades représentatifs des membres assidus qui ont répondu à un sondage, 23 étaient pour une refonte intégrale du bureau.



Cette belle leçon de démocratie interne a courroucé une Coordination aux abois, sans plus aucune crédibilité pour représenter l’ensemble des Cadres de la structure qui ne demande qu'à être un véritable creuset de réflexion stratégique, de vulgarisation des mécanismes et dispositifs sectoriels mis en œuvre par le gouvernement, sous l’impulsion du chef de l’État, qu'à outiller et encadrer l'instance de direction, les militantes et militants républicains de France et Navarre.



Cette Coordination hantée par son agenda crypto-personnel, a également failli à rendre la CCR attractive et à contribuer à la massification du parti en France. En effet, les statistiques nous indiquent un effritement des effectifs et des absences chroniques aux réunions, particulièrement celle des camarades de la Province totalement démotivés par l’ambiance délétère, insurrectionnelle et l’absence de perspective politique bien « monitorée ». D’ailleurs, il est loisible de constater que tous les temps forts initiés, tenus et livrés en 2017, ont été l’œuvre des Réformateurs.





NON, RIEN NE VA À LA CCR FRANCE!!!





Une Coordination atteinte de schizophrénie paranoïde, dessert la vision du Président Macky SALL et constitue un risque, car elle est démunie, malhonnête, belliqueuse, en lieu et place d’être unitaire, proactive et déterminée en direction de 2019. Pour preuves, lors des réunions, la coordination acariâtre, incompétente et ordurière passe son temps à abreuver l’assistance d’injures, de menaces d’une grossièreté indescriptible. Donc une telle coordination n’est plus représentative de la vision ambitieuse, valorisante, solidaire, inclusive du Président Macky SALL pour l’Émergence du Sénégal.





Pour nous Réformateurs, le seul combat qui vaille, et pour lequel nous ne ménagerons aucun effort, est celui de la mise en œuvre de toutes les synergies au sein de l’APR France afin de modéliser une offre innovante, attractive, de proximité et de terrain en direction de la prochaine échéance et de mener une campagne électorale offensive gagnante. Nous comptons mettre toute notre énergie, nos expertises et compétences au service du Parti avec l'objectif de convaincre nos compatriotes de renouveler leur confiance au Président Macky SALL en 2019.



LE COLLECTIF DES RÉFORMATEURS ENTEND PRENDRE SES RESPONSABILITÉS PLEINES ET ENTIÈRES CAR IL N'Y A PLUS DE PLACE POUR LA SOURNOISERIE ET L’IMPOSTURE AU SEIN DE LA CCR FRANCE.











Fait à Paris, le 14 février 2018



Convergence des Cadres Républicains CCR/ France

Le Collectif « Les Réformateurs »