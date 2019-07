APR: Ndèye Saly Diop Dieng remobilise les femmes

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019

La nouvelle présidente des femmes de l’Apr veut marquer son territoire. En effet, Ndèye Saly Diop Dieng est en train de remobiliser les femmes républicaines. «L’As» a appris qu’elle a convoqué en réunion demain vendredi; toutes les femmes élues et nommées du parti au pouvoir.



Une manière pour elle sans doute de relancer la machine, mais aussi de compter « ses amies » quand on sait qu’à Pikine déjà, Awa Niang fait face à une rébellion.

