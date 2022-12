Deux semaines après sa nomination comme Directeur général de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Thierno Amadou Sy a pris fonction, hier, après une cérémonie de passation de service loin d’être sobre et très folklorique.



Comme on le voit depuis quelques années lors de pareils événements, de nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à cette cérémonie en présence du Directeur général sortant, Thierno Birahim Fall, du président du Conseil d’Administration, le Professeur Moustapha Samb et du directeur de la Communication, Ousseynou Dieng.



Le nouveau DG, homme politique, membre de la mouvance présidentielle et ancien journaliste à la Radiotélévision sénégalaise (RTS), a annoncé qu’il va faire de l’APS, un vrai grossiste de l’information. ‘’ Nous allons travailler avec les agents, les directeurs, les chefs de service et les chefs de département, pour faire de l’APS le vrai grossiste de l’information et la vitrine du Sénégal ’’, a-t-il promis lors de cette cérémonie. Ah bon, parce que l’APS ne l’a jamais été auparavant ?



Thierno Amadou Sy, formé au Centre d’Etudes des Sciences de l’information (CESTI) et membre de la 36e promotion, s’est dit déterminé à œuvrer pour faire rayonner l’Agence de presse sénégalaise sur l’échiquier médiatique. Il a annoncé qu’il comptait décliner, dans les prochains jours, de nouvelles orientations pour la modernisation de la structure. ‘’ Dans une semaine, je vous donnerai des orientations claires concernant mes objectifs. Pour l’instant, il faut parcourir les documents qu’on a mis entre nos mains, mais aussi s’en s’ouvrir aux autorités du ministère de la Communication ’’, a dit le journaliste, fondateur du mouvement Ha Yesso ko Lawol.



A noter que s’il a été un assez bon journaliste de télévision, il n’a en revanche jamais été un agencier. Sa volonté de révolutionner la vieille agence, peut ressembler à de la prétention. Mais bon, l’avenir nous dira. De son côté, le directeur sortant, Thierno Birahim Fall qui a passé 10 ans à la direction de l’APS, s’est félicité des nombreux objectifs accomplis durant toute cette période.