APS : les 2 agents licenciés et Bamba Kassé visés par une plainte pour détournement de 65 millions FCFA Thierno Birahim Fall, le Dg de l’APS a déposé une plainte, mercredi dernier, contre Fatou Diop et Yaye Fatou Ndiaye Mbaye Barry, les deux agents licenciés, le Sg du Synpics Bamba Kassé et contre X.

La plainte a été déposée à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic), pour faux et usage de faux dans un document administratif, escroquerie et abus de confiance portant sur des deniers publics, violences et voies de fait, rébellion et association de malfaiteurs, rapporte Le Soleil. En cause, la gestion « peu orthodoxe » des fonds alloués par le ministère de la Communication au personnel de l'agence lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019, soit un total de 65 millions de FCfa, dont 55 millions en espèces et 10 millions par chèque au nom de l’Aps.

« Il va de soi que de tels agissements d’un vaste champ d’infractions allant de manœuvres frauduleuses mises en œuvre pour capter et intercepter des fonds publics, à la conception de faux documents destinés à autoriser des paiements factices et à la prise en charge de fausse qualité pour réaliser des opérations illicites, en passant par le recel et la rétention de documents administratifs, le tout en parfaite intelligence avec des personnes tapies dans l'ombre », note la plainte.



