ARTP - Qualité de services des opérateurs téléphoniques : « 464 réclamations formulées par les consommateurs en 2023 » Tribune- Le 7e forum d’échanges et de partage avec les professionnels des médias qui s’est déroulé les 16, 17 et 18 janvier 2023 entre l’Artp, la convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) et l’union des radios associatives et communautaires (Urac) a été une bonne tribune pour évoquer plusieurs questions liées aux télécommunications, notamment la qualité de service fournie par les différents opérateurs téléphoniques aux usagers.

Pour l’année 2023, « c’est un nombre total de 464 réclamations qui ont été formulées par les consommateurs », selon Kalidou Gaye, directeur des affaires juridiques et du contentieux au sein de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).



Ces réclamations, principalement gérées à travers des délais bien définies, tournent généralement sur les difficultés d’accès au réseau dans certaines zones, des difficultés de se connecter à internet, etc...



L’autorité de régulation des télécommunications et des postes dans le cadre de la fourniture de la qualité de services aux consommateurs, laisse ces derniers apprécier et faire leur propre jugement.



Un autre aspect important dans le cadre de la satisfaction du client en terme de couverture de réseau, c’est que « les opérateurs, n’ont pas l’obligation à mailler toute l’étendue du territoire. »



C’est d’ailleurs ce que tente d’expliquer Mme Mana Aïdara, actuellement chef de département QoS, SVA et Ressources Rares à l’Artp. « L’État, après avoir négocié avec les opérateurs qui demandent des licences, il faut savoir qu’il y’a des cahiers de charges établis.



