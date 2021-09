ASPT: Levée des restrictions d’entrée au Sénégal pour les ressortissants des pays de l’Union Européenne Le Sénégal a levé les restrictions d’entrée sur son territoire pour les citoyens des pays membres de l’Union Européenne. L’État du Sénégal autorise les ressortissants des États membres de l’Union Européenne à voyager à destination du Sénégal sans conditions particulières, avec toutefois, l’exigence d’un test PCR négatif de moins de 05 jours pour entrer sur le territoire sénégalais



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Cette nouvelle disposition abroge et remplace la circulaire no 1215 MTTA/SG du 14 juillet 2020 qui exigeait des ressortissants des pays membres de l’Union Européenne, de se faire délivrer, par la représentation diplomatique sénégalaise au niveau du pays de départ, une Autorisation spéciale d’embarquer (ASE) ou de justifier d’un motif impérieux pour se rendre au Sénégal.



Concernant la situation sanitaire du pays, le Sénégal enregistre une tendance baissière continue, au vu de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19.



Le modèle de gestion de la Covid19 du Sénégal a été consacré, au mois de février 2021, par l’agence américaine de notation Foreign Policy, à la 2ème place juste après la Nouvelle Zélande, au rang des meilleures nations en matière de gestion de la pandémie.



Le protocole sanitaire en vigueur exige le respect strict des gestes barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale dans les lieux publics.



La Direction générale



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos