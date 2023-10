ASSURANCE-CAUTION : Un marché prometteur au Sénégal

L’assurance-caution qui connait un regain d’intérêt auprès des opérateurs économiques, est appelée à se développer au Sénégal selon Gora Mangane, Directeur de la Société Nationale d’Assurance de Crédit et du Cautionnement. L’assurance-caution est un terme générique qui vise deux branches d’assurance : la branche « Crédit » et la branche « caution ».



L’assurance-crédit permet à des entreprises, moyennant le paiement d’une prime, de se couvrir du non-paiement des créances dues par des entités préalablement identifiées par l’assureur-crédit. Concernant le cautionnement, il consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.



Aujourd’hui, les compagnies d’assurance sont de plus en plus sollicitées par les PME/PMI dans le cadre de la participation ou de la réalisation des marchés publics. « Ces PME/PMI s’adressent aux compagnies d’assurance en raison de leur gestion de proximité des risques, qui leur permettent de mieux s’adapter aux structures organisationnelles et financières de ces entreprises. En effet, elles ne remplissent pas toujours les cadrans bancaires pour disposer des garanties qui leurs sont exigées dans le cadre des marchés. Les entreprises qui sollicitent le plus souvent les garanties des assureurs sont les entreprises du BTP, les sous-traitants, les entreprises de prestations de services et les professions règlementées comme les transitaires », explique Gora Mangane. Mais dans ce type d’assurance, la branche « caution » est la plus pratiquée dans le marché sénégalais. Cinq compagnies, membres de l’Association des Assureurs du Sénégal (AAS) pratiquent l’assurance de caution. Il s’agit de ASKIA, FINAFRICA (ex SALAMA), la PROVIDENCE, SAAR et la SONAC même si les compagnies d’assurance-crédit se lancent, de plus en plus, dans la branche « caution ». Elle facilite l’accès au crédit aux entreprises qui ne disposent pas toujours des garanties requises par les banques. Elle facilite également l’accès à la commande publique pour les PME/PMI sénégalaises en leur délivrant les différents types de garanties requises pour la participation et la réalisation des marchés publics. Il s’agit notamment des cautions de soumission, d’avance de démarrage, de bonne exécution et de retenue de garantie.

Concernant l’assurance-crédit, les entreprises sénégalaises n’y ont pas souvent recours en raison de difficultés de financement de leur production, qui est un préalable avant l’impératif de sécurisation de leur patrimoine. Cependant, le Directeur de la Société Nationale d’Assurance de Crédit et du Cautionnement note que les entreprises sénégalaises font recours de plus en plus à l’assurance-crédit « en raison de solutions financières de mobilisation anticipée des créances comme l’affacturage ».



D’après Gora Mangane, l’assurance-crédit et l’assurance-caution convient aux PME/PMI, aux grandes entreprises et aux multinationales soucieuses de la protection de leur portefeuille-client pour la préservation et le développement de leur capital.

Pour rappel, c’est l’Etat du Sénégal qui est le premier promoteur de l’assurance-crédit au Sénégal. Depuis 1983, il avait créé une agence spécialement dédiée à cette assurance. C’était l’Agence Sénégalaise pour l’Assurance du Commerce extérieur (ASACE). Les crédits aussi bien à l’export que domestiques sont protégés par les assureurs crédit.



Qui paie la prime d’assurance ? La prime d’assurance est payée par le bénéficiaire de l’assurance, c’est-à-dire celui qui reçoit, en cas de sinistre, l’indemnisation de l’assureur. Cette entreprise qui prête ou vend à crédit et qui vient solliciter la couverture de l’assureur paie elle-même sa prime. « Généralement, l’acheteur ou l’emprunteur sur qui pèse le risque n’est pas informé de l’opération qui est une opération bilatérale entre l’assureur et son assuré », explique Gora Mangane. Dans les cautionnements également, la prime est payée par la personne qui vient solliciter les services de l’assureur qui est le donneur d’ordre.



Gora Mangane assure que l’assurance caution peut être un levier de croissance pour les PME-PMI. « L’assurance-caution est au cœur du dispositif de soutien et de développement des PME/PMI qui sont les principaux acteurs de la croissance dans nos pays », soutient-il, avant d’ajouter que les services offerts par les assureurs contribuent à la préservation et au développement des PME/PMI. « Avec les solutions d’assurance-crédit, les PME /PMI peuvent trouver des solutions pour leur équipement. Les vendeurs de biens d’équipements octroient des facilités de paiement aux entreprises parce que derrière il y a une couverture en assurance », dit-il. C’est le cas aussi pour le financement de la production. « Les bons de commande ou les marchés obtenus par les PME/PMI sont réalisés avec l’intervention de l’assureur-crédit qui se porte garant de la bonne fin des opérations de crédit », note-il.

