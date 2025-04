ATEL DIASPORA – COMMUNIQUÉ « Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. » – Frantz Fanon

Depuis l’alternance récente, de nombreuses voix de l’opposition font état de répressions ciblées, d’arrestations jugées arbitraires, et d’atteintes répétées aux libertés individuelles. Parmi les cas les plus récents, figurent les détentions de personnalités politiques comme Farba Ngom, Lat Diop, et plus récemment, celle du chroniqueur Abdou Nguer.



Ce dernier, connu pour ses prises de position critiques et son ton souvent acéré, a été interpellé dans des circonstances jugées floues par ses avocats et plusieurs observateurs. Les charges qui lui sont reprochées, notamment la diffusion de fausses nouvelles, ne reposeraient sur aucun fondement juridique solide, selon la défense.



Le comité de pilotage d’Atel Diaspora appelle à la vigilance de la communauté internationale et annonce qu’un plan d’action sera prochainement décliné dans les différentes antennes de la diaspora, avec en ligne de mire la saisine de juridictions internationales pour faire valoir les droits des détenus qu’il considère comme politiques.



Nous nous interrogeons également sur l’attitude de certains magistrats, notamment au niveau du tribunal de Dakar, qui semblent aujourd’hui sous pression dans un contexte où l’indépendance de la justice est plus que jamais mise à l’épreuve.



Abdou Nguer, chroniqueur engagé, ne fait selon nous que payer le prix de ses critiques. Ses propos, bien qu'acerbes, relèvent de la liberté d’expression – un pilier de toute démocratie. Les éléments avancés devant la justice ne semblent pas, à ce jour, justifier sa détention.



Nous exigeons la libération immédiate et sans conditions de Abdou Nguer, ainsi que celle de toutes les personnes détenues pour leurs opinions politiques.



« Dieu n’aime pas le mensonge. Nous non plus. »



Pour le Comité de pilotage

Atel Diaspora

Paris, le 19 avril 2025