‘’Aar Li Nu Bokk’’: Barthélémy Dias dénonce une tentative de division et appelle au refus du dialogue

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias dénonce une tentative de saper la dynamique de la plateforme «Aar li nu Bokk».



Barthélémy Dias dit détenir des informations selon lesquelles on veut diviser les membres de la plateforme. Il demande aux initiateurs de refuser d’être divisés, tout en les exhortant à poursuivre le combat parce que la manifestation de la vérité ne se fera que par la rue.



M. Dias est convaincu qu’il n’y a que la lutte pour libérer le Sénégal. Il invite la plateforme «Aar li nu Bokk» à organiser un rassemblement pacifique les deux prochains vendredis, pour que le Président Macky Sall sache que le pays n’est pas sa propriété. Barthélémy Dias s'est dit rassuré par ce qu’il a vu à la Place de l’Obélisque vendredi passé, selon L’As.



Il invite par ailleurs les responsables politiques qui se sont emmurés dans un silence assourdissant depuis les révélations de la BBC, à revoir leur position. Selon M. Dias, tout leader qui aime le pays, doit refuser de dialoguer avec des voleurs. Et que le dialogue ne soit pas une excuse.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos