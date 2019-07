Aar Li Nu Bokk: les raisons d’un essoufflement (Observateur) Après le boulevard du Centenaire qui n’avait pas drainé les foules, la manifestation de la plateforme Aar Li Nu Bokk n’a guère fait mieux, hier, à Guédiawaye.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Journaliste Assane Samb, « certains actes posés dans ce dossier ont refroidi l’ardeur des Sénégalais ».



S’exprimant sur la RFM, le Directeur de publication du quotidien Rewmi, estime que « la plupart pense que la justice va éclairer les choses. Il s’y ajoute que la démission de Aliou Sall de la CDC, tend à calmer certains de nos compatriotes ».



Le journaliste souligne par ailleurs, la « communication organisée par le chef de l’Etat autour du pétrole et du gaz. J’ai un peu le sentiment que les gens de Aar li nu bokk sont un peu nostalgiques de ce qui se passe en Algérie, au Soudan etc… Or le contexte est particulièrement différent. Nous n’avons pas des soucis institutionnels, mais au niveau de la gestion de nos ressources naturelles ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos