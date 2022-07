Aar Sénégal va initier une proposition de loi contre le cumul des mandats (Dr Abdourahmane Diouf)

La coalition "Alternative pour une Assemblée de rupture" (Aar- Sénégal, opposition) compte introduire une proposition de loi contre le cumul des mandats, une pratique à laquelle elle réitère son opposition à un moment où la campagne pour les législatives bat son plein, maires, autres élus locaux ou ministres redoublant d’ardeur pour convaincre les électeurs, rapporte l'Aps.



C’est par la voix d’Abdourahmane Diouf, l’un de ses candidats investis sur la liste nationale, que la coalition de l’opposition a réaffirmé son engagement dans ce sens, estimant que "la période des députés-maires, ou ministres-maires est révolue".



"Quand on a été récemment maire d’une ville, il y a six mois, on doit se contenter de faire le travail pour lequel on a été élu, d’autant plus qu’ils ont énormément de difficultés à mettre en œuvre leurs programmes", a-t-il fait valoir, lors d’une tournée à Rufisque.



Abdourahmane Diouf estime que les maires ont assez à faire pour se payer le luxe de chercher encore à se faire élire après avoir à peine étrenné leur écharpe.



"Les maires n’ont pas les moyens et doivent faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour avoir un bilan. Et je trouve qu’aller faire une autre campagne, six mois après son élection pour être député, ce n’est pas respecter le mandat qui a été confié par les populations", a-t-il fustigé.



Il a redit l’opposition d’Aar-Sénégal "contre le cumul des mandats" et demande aux Sénégalais de "sanctionner négativement tous ceux qui sont en train de leur demander un autre mandat électif".



Selon lui, "Aar Sénégal" est "la seule à avoir présenté un contrat de législature pour dire aux populations la posture que ses élus [vont adopter] une fois à l’Assemblée, les idées et programmes qu’ils vont défendre".



"Nous sommes les seuls à avoir présenté un contrat de législature avec des points, comme par exemple la réhabilitation des +daaras+ [écoles coraniques], le patriotisme économique qui ferait que les entreprises sénégalaises auraient entre les mains l’économie sénégalaise", a-t-il souligné, au terme d’une caravane qui l’a mené dans plusieurs quartiers de Rufisque.



Il a rappelé que le député a la possibilité de faire des propositions de lois, qui, une fois adaptées, ont "un impact réel et direct" sur la vie des populations, avant d’ajouter que les candidats investis par Aar-Sénégal sont "en train de faire le travail qu’on attend d’eux en se répartissant le travail de proximité auprès des populations".



La tête de liste nationale de cette coalition, Thierno Alassane Sall, était dans le sud et le centre du pays, samedi, le candidat Thierno Bocoum se trouvant à Dakar avec Marème Soda Ndiaye, la plus jeune députée de la 13ème législature, et Théodore Monteil à Kaolack.