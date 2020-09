"Aar Sunu Gokh" sensibilise sur le taux élevé de criminalité aux HLM, ce samedi Le collectif "Aar Sunu Gokh" des HLM5 tient un point de presse ce samedi à 10h30 en face du bistrot "Chez Anna" qui est dans le quartier et qui fait l'objet d'une pétition pour une cessation de ses activités.

La commune des HLM qui compte au moins une dizaine de bistrots qui vendent de l'alcool à bon marché comme les "Topét" ou autres "Jakarta" est livrée à elle-même. D'ailleurs, cette prolifération des bars clandestins est la cause élevée du taux de mortalité dans cette cité.



En l'espace de 10 ans, au moins cinq (5) jeunes sont morts, tous tués par des drogués notoires. Le dernier sur la liste est le jeune Pape Makhtar Ndiaye, tué par une paire de ciseaux par Mohamed Sy alias "Assassin". Sans compter ceux qui sont morts de cette boisson, bonne à laver les plaies.





Fort de cet argument, le collectif qui a réussi à avoir 800 signatures de sa pétition à faire dégager ce bistrot, a réussi à mobiliser les imams, les riverains et toutes les personnes éprises de l’assainissement de leur environnement.

