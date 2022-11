Aaron Diop, fils de Pape Bouba Diop aux « Gaindés » : « Chers Lions, ayez une pensée pour mon père »

A quelques heures du match Sénégal-Equateur décisif pour la qualification en 8e, le fils de Pape Bouba Diop a demandé aux Lions de jouer et de se qualifier pour faire honneur à son papa dont ce sera l’anniversaire du décès, le jour du match contre l’Equateur, ce mardi.



Aaron Diop espère que Ismaila Sarr et Cie joueront pour la mémoire de son défunt père. « Chers Lions, en ce jour très spécial pour nous, l’anniversaire du mardi 29 novembre 2022 de notre cher papa, ayez une pensée pour lui, pour tous les Sénégalais. Face à ce match qui vous oppose à l’Equateur, continuer à nous faire rêver pour la suite de ce mondial. Allez les Lions ! On est derrière vous », a déclaré l’ainé de l’ex milieu de l’équipe nationale, repris par L’OBS.



Rappelons également que El Hadj Diouf l’ancien international n’est pas allé loin pour motiver ses jeunes frères. Diouf a en effet rappelé que ce mardi 29 novembre 2022, c’est l’anniversaire du décès de Pape Bouba Diop.



«Ce Mardi va marquer les deux ans de disparition de Pape Bouba Diop. Selon moi, il n’y a pas une plus grande motivation. Et cela nous fait penser à Bruno Metsu, Bo­candé, ces personnes qui ont toujours eu les mots durant ces moments pour nous galvaniser. Donc, je pense que les Lions sont prêts à leur rendre hommage», a déclaré le double Ballon d’Or africain. Qui en profite pour lancer un appel à «l’union sacré derrière l’Equi­pe nationale. Le Sénégal n’a jamais été aussi fort et on demeure optimiste pour une qualification au second tour. Peut importe la manière, il faut gagner. On doit être décisifs. Je suis rassuré par la mentalité des joueurs, leur détermination. Ce sera un match d’hommes !».

Avec Senenews