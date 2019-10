Ababacar Guèye, constitutionnaliste : « les procédures de la Crei posent problème » Le constitutionnaliste Ababacar Guèye a remis en cause les procédures de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), qui a condamné Karim Wade. Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche, le professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop, a estimé que les procédures de la Crei posent problème, même si rien n’indique que cette cour est illégale.

« C’est vrai qu’on a réveillé cette juridiction pour l’activer et lui confier des dossiers. Mais cela ne veut pas dire que la Crei est illégale. Dans aucun texte, la Crei n’a été supprimée, donc il est normal que le Conseil constitutionnel valide la Crei », a-t-il dit sur la RFM.

Mais, ajoute-t-il dans la foulée, « le renversement de la preuve de la part de la Crei et le jugement rendu en premier et en dernier ressort, remet en cause les droits de la défense ».

Et de conclure : « les procédures de la Crei posent problème plus que son existence».



