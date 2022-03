Abba no Stress rappelle avec fierté qu'il est "issu d'une famille pauvre et prône l'humilité"

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mars 2022 à 07:40 | | 0 commentaire(s)|

Abba no Stress n'a pas manqué de souligner le courage, le "sens de l'abnégation et l'esprit de battante de Gabrielle Kane lors de la journée de la collecte de fonds". L'animateur a aussi évoqué son parcours et se "sent très fier d'être issu d'une famille pauvre et c'est ce qui le motive à partager le peu que Dieu lui offre", martèle-t-il.