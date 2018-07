Abc déplore le manque de corbillard à Kaolack

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Juillet 2018

Kaolack est "une région relativement abandonnée à elle-même", constate le Médiateur de la République. En tournée dans la région, Alioune Badara Cissé dit Abc a déploré "l'absence de corbillard". Ce qui, assène-t-il, repris par Zik fm, "ne se justifie pas. Kaolack est quand même l'une des plus grandes villes du Sénégal. Son caractère international pour être une voie de passage, n'est plus à décrire."

Avant de poursuivre : "Les énormes camions qui traversent cet axe routier et qui vont vers le Sud-est du pays avec des cargaisons dont on ignore l'origine, qui peuvent être des produits inflammables, des explosifs que l'on utilise dans certains sites d'exploration aurifères. Si par malheur, ils se renversaient sur Kaolack, devant cette curiosité morbide qui nous habite nous Africains, les enfants, les personnes âgées, les badauds mais ce serait une hécatombe."

Abc relève "qu'il y a urgence". Et, assure qu'il "(est) sûr que portées à la connaissance du Chef de l'Etat (Macky Sall), telles que ces questions devraient l'être, des solutions toutes simples auraient été apportées".







