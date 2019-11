Abdou Aziz Diop (Pds) : « Karim Wade a l’option de tuer le parti »

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Aziz Diop membre du Parti démocratique sénégalais était l’invité de Rfm matin. Entretien au cours duquel il a abordé plusieurs questions dont les tensions notées au sein du Pds.



« Nous sommes toujours dans le Parti démocratique sénégalais. Je ne commente pas cette note circulaire car c’est trop bas par rapport au niveau de Abdoulaye Wade. Une démission, elle est volontaire, on ne peut pas la forcer. Avant de faire une circulaire, il faudra d’abord une décision. Wade n’a pas écrit cette circulaire », a d’emblée déclaré Abdou Aziz Diop.



Selon lui, c’est le fils de l’ancien président qui veut mettre la main sur le parti : « Pendant 8 ans, Omar Sarr s’est battu derrière Abdoulaye Wade. Vous n’avez jamais entendu Wade dire du mal de Oumar Sarr. Lui même il reconnaît que Omar Sarr lui a obéi pendant 8 ans. Quand il partait au dialogue (dialogue national : ndlr), il était parti pour son propre compte. Aujourd’hui c’est Karim qui veut mettre la main sur le Pds. Il a l’option de tuer le parti mais s’il veut faire de la politique, il n’a qu'à venir au Sénégal », invite-t-il.



« Le problème a démarré le jour où Wade avait demandé à Oumar Sarr de lui rédiger un discours lors d’un comité directeur. Et quand il a remis le discours à Wade, Karim l’a menacé de le séparer de son père. On est des militants, personne ne peut nous expulser », persiste Aziz Diop.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos