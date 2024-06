Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement «Futursen» : « Toutes les promesses du nouveau régime seront tenues » Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement «Futursen» explique son choix porté sur Bassirou Diomaye Faye. Il a été séduit par l’éthique de conviction et de responsabilité du candidat Bassirou Diomaye Faye et de son mentor. Sur le plan professionnel, il estime que ces deux hommes, très compétents faisaient preuve d’une intégrité sans faille dans le travail. Leur engagement pour le peuple leur a fait subir les foudres répressives du régime du président Macky Sall. Malgré tout, ils ont tenu sans jamais rompre.

Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement «Futursen», membre de la conférence des leaders de « Diomaye Président » a soutenu la candidature du Président Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle 2024. Il reconnaît que les pouvoirs libéraux ont fait beaucoup d’investissements dans ce pays. Malheureusement, ces investissements n’étaient pas pour la plupart, productifs. Il est d’avis que le Président Bassirou Diomaye Faye et Sonko sont porteurs d’espoirs.



Mais, ils ont trouvé une situation économique et financière très difficile. Donc, il leur faut du temps pour tenir leurs promesses. « Toutes les promesses seront tenues au fil du temps. Sans compter que le président Bassirou Diomaye Faye ne dispose pas de majorité à l’Assemblée nationale pour pouvoir faire voter toutes ses réformes. Pour ce qui est de la reddition des comptes, le président de la République et son Premier ministres de même que leurs ministres sont en train de faire l’état des lieux. Ils ont fait savoir qu’aucun rapport des corps de contrôle ne sera mis sous le coude », relève-t-il. L’économiste, spécialiste des relations internationales promet que la justice fera son travail sans entrave à son rythme.



En ce qui concerne les appels à candidatures, prévient-il, tout nouveau pouvoir a besoin de gouverner avec des gens de confiance dans un premier temps. Et, dans le domaine de l’agriculture, il précise que le président de la République et le Premier ministre ont pris toutes les dispositions afin que tous les intrants parviennent directement aux paysans, les véritables ayants droit. Ce, en éliminant les intermédiaires parasites. Abdoul Aziz Mbaye évoque les Assises de la justice qui viennent de s’achever avec des recommandations saluées par tout le monde qui devraient se traduire par une modernisation de la justice et sa réconciliation avec le peuple au nom duquel, elle est rendue.



Banditisme foncier



Le leader de Futursen estime que le Président a tenu sa promesse de tenir des assises inclusives sur la justice en profitant de la journée nationale du dialogue fixée au 28 mai de chaque année. Le diplômé de Paris Dauphine trouve que le Premier ministre et son gouvernement mènent une lutte contre la mafia des prédateurs du foncier. Il décrie la gestion scandaleuse du foncier sous les deux précédents régimes avec notamment l’accaparement du Littoral et du domaine public maritime privatisé au profit de privilégiés des précédents régimes.



« Le Président s’est rendu lui-même dans la région de Thiès sur le site du projet dit Mbour IV pour arrêter une véritable mise sous coupe réglée du patrimoine foncier de cette zone au profit de quelques individus. Le Président et le Premier ministre ont affiché leur volonté ferme de mettre un terme à ce banditisme foncier », déduit-il.



L’oeuvre malsaine d’activistes



Abdoul Aziz Mbaye déplore le fait que des gens qui se font appeler activistes agressent verbalement d’honnêtes citoyens en déversant des insanités sur eux et en les accusant de choses que la morale réprouve. Tout cela sur la base d’un tissu de mensonges. Plus que des blessures résultant d’agressions physiques qui peuvent cicatriser et guérir, les dommages psychologiques et moraux causés par les calomnies de ces pseudo-activistes sont indélébiles et ne s’effaceront jamais. Ils détruisent des vies. Quant aux journalistes, retient-ils, ils doivent s’assurer de la véracité des informations qu’ils publient ce qui est le B-A Ba de leur métier.



« Les journalistes incriminés n’ont même pas cherché à s’assurer de l’existence du site d’où ils prétendent avoir tiré l’article qu’ils ont commenté. Heureusement que le CORED, qui est le tribunal des pairs, a fait son travail. Des erreurs ont été commises. L’Armée, le secret de l’instruction, ce sont des choses très sensibles », a recadré Abdoul Aziz Mbaye.



Et, l’allié du Président Diomaye exhorte à prendre à bras le corps le problème de l’insécurité. Les Sénégalais, constate-t-il, sont attaqués à coups de machettes en plein jour, voire égorgés comme des moutons de Tabaski. Dans certaines zones, les habitants n’osent plus sortir la nuit. Des voyous circulant à bord de motos attaquent des citoyens, arrachent leurs téléphones ou leurs sacs, les sabrent s’ils résistent. Il s’y ajoute que le pays est devenu une plaque tournante du trafic de drogues dures et du faux monnayage. « L’ampleur de la circulation de faux billets de banque est telle qu’il faudrait songer à doter tous les commerçants de détecteurs ou de mettre en place un système d’identification pour savoir qui est qui, surtout les étrangers », conclut-il.









