Abdou Aziz Sy Al Amine, quatre ans déjà !

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Porte parole de la famille Tidiane d'El hadjiMalickSy (rta) sous plusieurs khalifes, Abdou Aziz Sy Al Amine fils de Serigne Babacar Sy et Sokhna Astou Kane, est né en 1928 à Tivaoune.



Très tôt, son père Serigne Babacar Sy l'avait choisi comme son bras droit et chargé de l’intendant de Tivaoune. Il a été par la suite, officiellement désigné comme porte parole de la confrérie Tidiane de Tivaoune par Abdoul Aziz Sy, Dabakh Malick.



Après le règne de Mame Dabakh, Al Amine a été confirmé et maintenu dans sa fonction par ses deux frères aînés et prédécesseurs, Borom Daradji et Al Makhtoum. Constant, logique et cohérent dans sa démarche, Al Amine a occupé ce poste de porte-parole de la famille de Maodo Malick Sy pendant trois règnes.



Abdou Aziz Sy Al Amine est aussi l’initiateur du Coskas, un mouvement permanent d’avant-garde de la famille Sy, chargé d’assurer l’organisation physique et financière du Mawlid depuis 1968. Et, une milice, composée de 71 personnes a été mise en place pour assurer la sécurité de la famille.



Al Amine avait une bonne lecture de la situation politique du Sénégal. Il savait manager, coopérer avec les politiques et les hommes d’affaires du pays.



En visionnaire averti, Al Amine a permis à une bonne partie de ses disciples et condisciples d’occuper des postes stratégiques dans différents gouvernements et institutions du Sénégal.



Ce régulateur social et médiateur très respecté qui nous avez quitté le 22 septembre 2017, à l’âge de 89 ans, est resté dans les cœurs des sénégalais.



Fatima Ba

Journaliste



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos