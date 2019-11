Abdou Diouf : « Je me considère comme un enfant de Senghor… je lui dois tout » Le Président Abdou Diouf, était présent à la messe donnée à Verson, hier, après le décès de Mme Colette Senghor. Il a rendu un vibrant hommage à la défunte et à son défunt mari, Léopold Sédar Senghor.

« Je dois dire que je suis peiné du décès de Colette Senghor. C'était une femme merveilleuse à tout point de vue. C'était une femme remarquable. Je dirai même que c'est l'une des plus remarquables premières dames dans le monde et dans l'histoire », a dit l’ancien chef de l’Etat dans des propos rapportés par Les Echos.

Parlant de son ancien mentor, il déclare : « Je me considère toujours comme un enfant de Senghor. Je dis toujours que le Président Senghor est un homme très spirituel et politique. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est lui qui m'a laissé le pouvoir. Donc, je lui dois tout ».

Abdou Diouf est annoncé à Dakar le 28 novembre prochain, à l’occasion des obsèques de l’ancienne première dame qui sera inhumée au cimetière de Bel Air à côté du président Senghor et de son fils Philippe Maguilène.



