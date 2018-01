Abdou Diouf à Serigne Mbaye Sy Mansour : « Macky me couvre de tous les honneurs »

Le président Abdou Diouf est venu présenter ses condoléances, samedi, à Tivaouane, suite aux décès des 3 khalifes généraux Serigne Mansour Sy, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum et Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, ainsi que leur sœur Sokhna Fatou Sy. Lors de cette visite, l’ancien chef d'Etat a parlé de Macky Sall à son hôte, Serigne Mbaye Sy.



« Macky Sall me couvre de tous les honneurs qu’un fils doit à un père. Je vous prie de le soutenir d’avantage. Je sais que vous le faites déjà. Mais c’est dans l’intérêt du Sénégal de l’accompagner dans ses charges. Je suis un chef d’Etat. Je sais ce que c’est un Etat et jeux témoigner que Macky Sall est un vrai homme d’Etat. Il sait comment fonctionne une République. Il est en train de faire un excellent travail », souligne Abdou Diouf.



L’ancien chef d’Etat a rappelé ses bons rapports avec la famille de El Hadji Malick Sy. Ils datent du temps où il était élève à Saint-Louis. Ce qui fait de lui un membre de cette famille. Président de la république, il recevait beaucoup de recommandations, mais surtout des critiques constructives de Serigne Mbaye Sy Mansour, qui n’était pas du tout tendre avec son régime. Il a apprécié cette posture du guide religieux. Il reconnaît qu’il a été très difficile pour lui de gérer le pays, même s’il a eu à le faire pendant 20 ans et avoir occupé plusieurs autres fonctions étatiques. Et c’est encore pire pour un chef d’Etat qui manque de collaborateurs qui lui disent la vérité. Car souvent, ses proches deviennent des laudateurs qui le conduisent droit dans le fossé.



Par contre, selon Diouf, Serigne Mbaye Sy est un homme véridique, qui ne faisait pas dans la langue de bois pour le critiquer. Abdou Diouf a eu une pensée pieuse pour Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, qui avait lui aussi, beaucoup d’égards et de considération pour lui.











L’Observateur

