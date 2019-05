Abdou Karim Fofana : "Le Sénégalais souffre beaucoup de devoir payer un loyer..." En marge de la cérémonie de présentation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, de type Diaspora bonds, dénommé Bhs 6,25% 2019-2024, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a reconnu que les Sénégalais rencontrent beaucoup de difficultés dans le secteur de l'habitat. Selon Abdou Karim Fofana, le Sénégalais souffre beaucoup de devoir payer le loyer et d'épargner afin de devenir propriétaire.

L'accès au logement est un véritable casse-tête pour les populations du Sénégal. Au Sénégal, le logement est presque inaccessible et très coûteux. C'est pourquoi le lancement par la BHS de l'emprunt obligataire apparaît, aux yeux du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, comme une nouvelle étape dans la marche vers la révolution du secteur de l'Habitat.



"Le secteur rencontre beaucoup de défis dont les plus importants est l'accessibilité et le coût des logements", a affirmé Abdou Karim Fofana, qui estime que l'une des principales ambitions du Président Macky Sall dans le secteur de l'habitat, est de permettre aux Sénégalais ayant des revenus modestes et travaillant dans le secteur informel, de devenir propriétaires de leurs logements. Selon l'ancien directeur du Patrimoine Bâti, le "Sénégalais souffre beaucoup du fait de devoir payer un loyer, mais aussi d'épargner à côté pour devenir propriétaire".

C'est pour apporter des solutions à ces difficultés que le Président Macky Sall a mis en place le projet de 100 mille logements et le programme Zéro bidonville. "Le financement est l'une des clés de l'accès aux logements. C'est pourquoi les banques, l'Etat et les promoteurs immobiliers doivent conjuguer leurs efforts", a-t-il dit.

















