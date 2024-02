Abdou Karim Fofana, Ministre du Commerce: « L’agriculture contribue de manière significative à la sécurité alimentaire » Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim FOFANA a révélé que l’agriculture revêt une importance capitale dans les pays en développement. Non seulement, retient-il, elle est l’une des principales sources de revenus pour la majorité des populations. Et, elle contribue de manière significative à la sécurité alimentaire.

Les populations des pays en développement se trouvent de plus en plus confrontées à des risques d’insécurité alimentaire du fait des changements climatiques, d’un accès souvent limité aux facteurs de production. Mais aussi, des déséquilibres existant dans les différents accords commerciaux, liant les membres de l’organisation. C’est pour cette raison que le Sénégal, qui est en train de mettre en œuvre sa stratégie quinquennale nationale de souveraineté alimentaire, dont la première phase couvrira la période 2024-2028, soutient une réforme de l'Accord sur l'agriculture. Ladite réforme permet de réduire les asymétries existantes, en donnant la priorité aux questions, liées à la sécurité alimentaire et à la résilience.



D’après le Ministre, il s’agit notamment du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, y compris sur le coton, du mécanisme de sauvegarde spéciale, de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et des prohibitions et restrictions à l’exportation. Au-delà du programme de travail sur l’agriculture, il espère que les délibérations permettront d’aboutir à des solutions conjoncturelles qui pourraient contribuer à lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire, sans préjudice de l’agenda de mesures structurelles sur lequel, ils se sont accordés.



Ainsi, le Sénégal est en faveur d’une exemption des prohibitions et restrictions à l'exportation des produits alimentaires de base, lorsque ces produits sont importés par les pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA) pour leur consommation intérieure. Le Sénégal soutient également, à défaut d’une solution permanente sur la détention de stocks publics, l’extension de la clause de paix de Bali, adoptée le 7 décembre 2013, aux nouveaux programmes des PMA et des PDINPA.



Le Ministre du Commerce signale que le Sénégal s’associe aux déclarations faites aux noms des Groupes des PMA, africain, ACP et du G-33 et réaffirme sa disponibilité à s’engager de manière constructive dans les négociations. L’idéal, relève-t-il, est d’aboutir à des résultats probants dans le domaine de la sécurité alimentaire à l’issue de la présente Conférence Ministérielle.



