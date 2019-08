Abdou Karim Fofona : « On ne peut pas se permettre d’agir n’importe comment » L’occupation anarchique de la voie publique constitue une préoccupation majeure pour le ministre de l’Urbanisme, du Logement et d l’Hygiène publique. Invité de l’émission le « Jury du Dimanche », Abdou Karim Fofona, se dit préoccupé par cela et annonce même une « sanction » afin de changer les mauvaises habitudes.



Action séquencée



Abdou Karim Fofona estime « qu’il faut que notre action soit séquencée avec des jalons et des résultats chaque mois. » Et pour se faire, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et d l’Hygiène publique, estime qu’on ne peut pas se permettre « d’agir n’importe comment. »



Occupation anarchique



Cette occupation anarchique est devenue répandue à travers le pays. Ce qui fait dire au ministre que, « tout le Sénégal constitue une priorité et nous allons agir avec les comités départementaux. Il ne nécessite pas tout le temps la présence du ministre pour que les choses marchent ».



Déguerpissement



Il révèle aussi que « l’opération de déguerpissement était prévue pour le mois de juillet », mais renchérit-il, « il y a eu une succession d’événements qui a fait que le calendrier a été réorganisé ». Et maintenant, « elle (opération de déguerpissement ) est prévue pour le mois de septembre prochain », annonce-t-il. Avant d’ajouter qu’une zone de 50 hectares est prévue entre « Dougar et Sebi-Ponty » pour abriter les mécaniciens.



Carcasse des véhicules



Abdou Karim Fofona est aussi revenu sur la récupération d’une carcasse de véhicules et de les mettre dans la mer pour favoriser la reproduction de poissons. « On est en train d’y travailler. On n’a pas encore saisi le ministère de l’Economie maritime, mais, c’est un sujet important », précise M. Fofana.





