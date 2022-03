Abdou Karim Gueye: "Chimère Diouf et Cie ont déshonoré la justice sénégalaise..." Selon l’activiste Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax, le Magistrat Chimère Diouf a toujours travaillé pour le Président Macky Sall. « Il na aucune mentalité de juge et sa façon de juger laisse à désirer. Chimère Diouf et Cie ont déshonoré la justice sénégalaise », peste-t-il. Non sans préciser qu’il y a quand même des Magistrats dignes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022



