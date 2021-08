Abdou Karim Guèye sur Kilifeu: "Demander 06 millions pour un document, il doit répondre à la justice" Abdou Karim Guèye alias Krum Xax n'a pas pris de gants pour charger Kilifeu sur l'affaire du trafic de visas et de passeports diplomatiques. A l'en croire, dans une vidéo, il a estimé que Kilifeu, ainsi que ses complices doivent être entendus par le Procureur et jetés en prison. "C'est grave, je ne parle pas des visas, mais des passeports diplomatiques car seules les autorités compétentes peuvent les délivrer. Et comment Kilifeu peut demander six millions de nos francs pour un passeport diplomatique? Il ne peut être complice qu'avec les gens du pouvoir. Kilifeu a fauté, c'est un ami, je ne lui connais que sur des odes positives, mais là, il doit payer et répondre à la justice. Je ne sais plus dans quel pays nous sommes, vraiment", a-t-il dit dépité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos