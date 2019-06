Abdou Karim Sall : « Dakar n’est pas la ville la plus polluée d’Afrique… » Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a démenti l’information selon laquelle la capitale sénégalaise serait la plus polluée d’Afrique.

« Dakar, la ville la plus polluée de l’Afrique. C’est une psychose, cette information n’est pas vérifiée », a, en effet, déclaré, Abdou Karim Sall, dimanche en marge de la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement, célébrée le 05 juin de chaque année par la communauté internationale.



« Le Sénégal fait partie des rares pays d’Afrique à bénéficier d’un centre de gestion de la qualité de l’air. Comment on peut qualifier Dakar comme la ville la plus polluée d’Afrique, alors que les autres villes africaines ne délivrent pas leurs mesures qui sont communiquées à la communauté mondiale », s’est-il encore interrogé.



Toutefois, admet Abdou Karim Sall, « nous recevons les indicateurs chaque jour sur la qualité de l’air, mais il y a des efforts à faire ».

