Abdou Karim Sall: « Un observatoire national du littoral est plus que nécessaire »

‘’ L’observatoire du littoral est plus que nécessaire. Nous travaillons sur ce qu’on appelle la loi sur le littoral, un projet important ’’, a-t-il dit au 10e Forum régional côtier et marin d’Afrique de l’Ouest, ouvert ce mardi. Ce forum est organisé par le Partenariat régional pour la conservation côtière et marine.



‘’La santé des océans : enjeu et développement des pays du littoral ouest-africain’’ est le thème de cette rencontre de quatre jours (29 mars-1er avril 2022).



La loi sur le littoral, selon Abdou Karim Sall, va permettre à tous les intervenants d’être en mesure de prendre les ‘’ dispositions idoines ’’, pour mieux protéger les côtes sénégalaises, qui sont vulnérables à l’avancée de la mer.



‘’ Les façades est et ouest de Dakar sont complètement agressées et abimées. Donc, il va falloir mener des actions urgentes et idoines, pour que nous puissions lutter, non seulement contre l’avancée de la mer, mais aussi contre la pollution de manière générale, qui agresse nos océans et nos mers ’’, a-t-il dit.