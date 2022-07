Abdou Karim Sall en caravane à Pikine: "Ceux qui rêvent d’une cohabitation, vont déchanter le 31’"

Gagner les 12 communes du département de Pikine au soir du 31 juillet, c’est le souhait du ministre Abdou Karim Sall. Pour y arriver, il compte brandir les réalisations de Macky Sall. Le temps d’un samedi pluvieux, le maire de la commune de Mbao, responsable politique dans le département de Pikine, a fait une caravane dans les communes de Diamaguène-Sicap Mbao, Thiaroye-sur-Mer, Tivaouane Diacksao et Thiaroye-Gare, les cinq localités qui composent l’arrondissement de Thiaroye.



À l’issue de son périple, Abdou Karim Sall a confié que ce qu’il a vu durant cette journée, atteste à suffisance que la coalition BBY est majoritaire dans le département de Pikine. “ Ce que nous voulons, c’est d’avoir cinq sur cinq dans l’arrondissement de Thiaroye et douze sur douze dans le département de Pikine. Je pense que c’est jouable. Nous sommes presque à la dernière ligne droite. Nous allons mettre à profit cette dernière semaine pour parler davantage avec les populations. Ce qui nous fera gagner, c’est le contact avec les populations et le bilan du Président Macky Sall ’’, a indiqué le ministre de l’Environnement et du Développement durable.



Abdou Karim Sall d’ajouter : “ Partout où nous sommes passés, particulièrement à Diamaguène Sicap Mbao, les populations sont sorties nous accueillir, en disant qu’elles regrettent d’avoir élu un autre maire qui, aujourd’hui, ne s’occupe pas réellement des problèmes des populations. Ce que nous avons vu, également, en termes de travaux, notamment dans le cadre des inondations, nous rassure, notamment à Thiaroye. Thiaroye-Gare est en chantier. Si ces travaux se terminent, les populations pourront souffler. Il faut noter que, par endroits, il y a quand même de l’eau qu’il faut évacuer ’’.



Ainsi, dit-il, la mobilisation qu’il a vue l’autorise à croire que sa coalition va gagner les élections du 31 juillet. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, Abdou Karim Sall a informé avoir appuyé les comités électoraux des différentes communes, pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes, notamment l’achat de motopompes et de carburant. Sur cette question, il a en profité pour répondre à l’opposition qui charge le gouvernement à cause des eaux de pluie.



“ Quel est le pays dans le monde qui ne souffre pas d’intempéries liées aux changements climatiques ? Je pense que c’est peine perdue. Ils (les membres de l’opposition) profitent de cet hivernage pour tirer sur l’État du Sénégal, mais vous êtes témoins de ce que l’État du Sénégal a fait dans le cadre de ces inondations. Aujourd’hui, les écoles ne sont plus fréquentées pendant l’hivernage. C’est une constante et ça, c’est clair. Nous avons connu des années où il était pratiquement impossible, après l’ouverture des classes, de prendre possession des écoles. Aujourd’hui, aucune famille n’est déplacée dans les écoles ’’, fait constater le maire de Mbao.

“BBY, comme un rouleau compresseur, va tout broyer sur son passage’’



Aux yeux du ministre, “ cela est une illustration parfaite que le problème des inondations a été largement pris en charge par le président de la République. Je pense que s’ils veulent un autre thème de campagne, il faut qu’ils aillent voir ailleurs. Ce qu’il y a, c’est que le bilan du président de la République, on ne peut pas le contester. Il a beaucoup fait pour le Sénégal et pour les Sénégalais ’’. C’est la raison pour laquelle, poursuit-il, les Sénégalais vont lui donner une majorité pour continuer son mandat dans d’excellentes conditions, parce qu’il n’y aura pas de cohabitation.



“ Ceux qui rêvent d’une cohabitation, vont déchanter le 31 (juillet). Pour cela, je me fonde sur le bilan du président, d’une part, mais les retours que nous avons des populations. Aujourd’hui, malgré la pluie, vous avez vu que les populations sont sorties massivement. Ça, c’est des indicateurs qui attestent que nous sommes majoritaires dans le département de Pikine, au Sénégal et que la majorité sera de notre camp le 31. Ils sont en train d’anticiper sur leur défaite ’’.



À l’instar des autres responsables de la coalition, il ne s’est pas privé de lancer des piques au leader du Pastef. “ Ce qui est clair : on aura une nouvelle Assemblée nationale, à partir du mois de septembre, sans Ousmane Sonko. Il avait dit qu’il n’y aurait pas d’élections et, malheureusement, il y en aura au Sénégal et il y aura aussi une nouvelle Assemblée qui va être composée d’autres Sénégalais, sauf lui. Avant 19 h, les résultats seront publiés et vous verrez que la coalition BBY, comme un rouleau compresseur, va broyer tout sur son passage. Je pense qu’Ousmane Sonko risque de perdre Ziguinchor, là où il considère que c’est sa chasse gardée ’’, a terminé M. Sall.













Enquête