Abdou Khafor Tourè tacle sévèrement le mouvement And Samm Jikko yi et taxe ses membres de politiciens déguisés... Abdou Khafor Touré, reste convaincu que le mouvement And Samm jikko Yi est composé "de truands, de gens de mauvaise foi, et de personnes malhonnêtes". Il pense que ce sont les membres dudit mouvement, "qui sont entrain de faire la promotion de l'agenda LGBT". Le 1er adjoint au maire de la commune de Wakhinane Nmzatt ne s'est pas limité là: " Ce sont des politiciens. C'est le mouvement And Samm Jikko yi qui fait la promotion de l'agenda LGBT et ce depuis 3 mois", cogne-t-il...

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 12:59



Ndèye Fatou Kébé