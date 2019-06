Abdou Latif Coulibaly: « Ceux qui disent que Aliou Sall ne doit pas jurer sur le Coran, sont des incultes »

Le ministre et porte-parole du président de la République, Abdoul Latif Coulibaly dénonce les attaques contre Aliou Sall et traite « d’incultes » ceux qui disent que ce dernier ne devait pas jurer sur le Coran.



« J’ai entendu des incultes dire que Aliou Sall ne devait pas jurer le Coran parce que tout le monde n’est pas musulman dans ce pays. Ils ignorent que quand on jure de cette manière, on ne jure ni sur Mohammad (PLS) ni sur Jésus (Christ) ni sur Moussa. Mais, on jure devant Dieu qui est unique. Dieu nomme tous les hommes qui croient aux religions révélées », déclare-t-il, interrogé par la RFM. Et le remplaçant de El Hamidou Kassé de dire qu’« un seul des accusateurs » du frère du Président ne pouvait faire comme lui.



«Quand vous êtes un homme de foi, il faut avoir le courage et la détermination et être sûr de vous, pour prendre votre main et jurer sur le Coran, sur la Bible ou sur la Tora. Je ne pense pas qu’aucun de ceux qui l’accusent, a le courage de mettre leur main sur le Coran ou sur la Bible pour dire ce que j’ai dit contre Aliou Sall, je le jure sur Dieu que c’est vrai», dit-il.

