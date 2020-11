Abdou Latif Coulibaly au Grand Jury : « Je ne retire rien de mes propos tenus contre Idrissa Seck... » Abdou Latif Coulibaly, lLe nouveau secrétaire général du gouvernement, connu pour son franc-parler, n’a pas dérogé à la règle en parlant d’Idrissa Seck. Face au Grand Jury il n’a pas fait usage d’un langage diplomatique : « Je n’ai pas nommé Idrissa Seck… je ne retire rien de mes propos tenus contre lui »

Lors d’un face à face houleux avec Babacar Fall, le journaliste est revenu sur les propos qu’avait tenu Idrissa Seck, devenu aujourd’hui président du conseil économique social et environnemental CESE.



Le leader de Rewmi lui avait lancé des piques, en faisant allusion à la « plume transformée en dame de compagnie du couple présidentiel ». Ce qui n’est toujours pas du gout du secrétaire général, nous dit SeneCafeActu qui refile l’info.



« Cet homme d’Etat que vous citez ne m‘a jamais impressionné. Ce qui peut me faire mal, ce n’est pas la caractérisation, mais le fait de m’opposer des idées. Ceux qui choisissent la caractérisation sont des médiocres. Quand vous faites le choix des hommes, vous êtes médiocre… je n’ai pas nommé Idrissa Seck. Je ne retire rien de mes propos tenus contre lui », a réitéré Latif Coulibaly.



