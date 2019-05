Abdou Latif Coulibaly : « le code de 1992 n’a été consensuel qu’en 2000, après la victoire de Wade » Les références faites au code consensuel de 1992 exaspèrent Abdou Latif. « Le code élctoral obtenu avec le juge Kéba Mbaye n’a été consensuel qu’en 2000, après la victoire de Me Abdoulaye Wade », a-t-il, en effet, déclaré dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 16:35

Et d’ajouter, « c’est avec ce code que les gens sont allés aux élections de 1993, contestées par l’opposition de l’époque. En 1996, les élections municipales ont été reprises dans certaines communes de Dakar. Cette même opposition avait aussi contesté les législatives de 1998 et dernièrement, en 2007, toute l’opposition avait boycotté les législatives », a rappelé l’ex ministre de la Culture. Selon lui, « ce code électoral de 92 est consensuel seulement quand l’opposition gagne les élections ».

