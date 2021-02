Abdou Latif Coulibaly rappelle à Sonko sa célèbre sortie: « Dem def sa toukhoudoma mou fègne… »

Qu'est-ce que pensez du complot dont on parle pour l'affaire Sonko ?



Abdou Latif Coulibaly : Je ne crois pas à cette thèse du complot concernant cette affaire. Si c'était le cas, ce dont je doute, ce serait d'un amateurisme incroyable.





J'ai vu et écouté une vidéo sur le net avec la réserve que j'observe sur l'authenticité de cette vidéo, je sais qu'on peut tout faire sur le net, je réponds à votre question en citant Sonko lui-même, je parle en wolof pour mieux me faire comprendre: "dem def sa toukhoudoma mou fègne ganaan diw moma complot, moma galgal yaape Senegaleyi wessouteblolou lolou. Gnaak fayda Raoul lolou".



(Traduction approximative « commettre une bourde et revenir affirmer aux Sénégalais, que c’est un complot, c'est vraiment sans vergogne)



Se voulant très prudent, il ajoute: « et j'espère que ces propos lui sont prêtés et je souhaite qu'ils ne soient pas de lui ».



Revenant sur des tentatives présumées de manipulation, il a cité le journaliste français Jean Daniel:



« Toute source qui approche un journaliste pour lui donner une information, a un intérêt à le faire et peut être habitée par une volonté de tentative de manipulation. On ne doit pas refuser cela, au contraire. Mais on doit refuser de manipuler l'information. Il y a deux façons d'y échapper: se montrer empathique vers cette info, mais également distant d'elle. Il faut vérifier l'information reçue, en prenant la version de chacun des protagonistes ».