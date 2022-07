Abdou Mbacké Bara Dolly : « La prison est dure…Macky Sall a été le 1er à y jeter un Cheikh de Serigne Touba"

Wallu a démarré sa campagne en lançant des pierres dans le jardin du Président Macky Sall. Et c’est Abdou Bara Dolly qui jette la première. En point de presse avec à ses côtés l’ancien maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, le leader politique a promis la prison au Chef de l’État.



« La prison est dure. Il y a des gens qui sont détenus depuis plusieurs années et qui attendent vainement d’être jugés. Je leur trouverai 30 avocats à la fin des élections législatives. »



Il poursuit : « Macky n’a jamais fait de prison, et c’est pourquoi il y jette les gens à tout va. Mais s’il plaît à Dieu, il y sera. C’est pour combattre Touba qu’il m’a arrêté. Il a ruiné tous les milliardaires Mourides. Il a été le premier à jeter en prison un Cheikh de Serigne Touba... »