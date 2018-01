Abdou Mbow à l’architecte Ousseynou Faye : "Le Président Macky Sall ne doit rien à personne…"

Ousseynou Faye, architecte et urbaniste (Iau), par ailleurs président du Syndicat des architectes du Sénégal a décidé de porter plainte contre le chef de l’État, Macky Sall, et son parti.



Il leur reproche de lui avoir ôté le projet de construction du futur siège de l’Apr sur lequel il a passé six mois avec ses équipes, pour produire une maquette déposée sur les bureaux du Président, de l’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, de l’administrateur de l’Apr, Mor Ngom, de Maël Thiam et de la Première dame.



Faye leur réclame 105 millions de francs Cfa représentant, selon L'Observateur, qui a donné l'information dans son édition de ce vendredi, le remboursement des frais que son cabinet a engagés pour ce projet confié désormais à son confrère Abou Émile Diouf. "C’est son droit le plus absolu d’aller porter plainte s’il pense que qu’il a été abusé ou lésé. Mais, au niveau des instance de l’Alliance pour la République ( Apr) on ne nous a jamais présenté un autre projet fait par un autre architecte concernant la construction d’un siège pour la formation politique », répond Abdou Mbow.



Il explique : "Ce qui est clair et net aujourd’hui, on a acheté un terrain de 2000 m2, un architecte a été pris pour présenter le projet qui a été fait. Et une contribution volontaire est lancée pour les militants et sympathisants du parti dans la plus grande transparence et la plus grande légalité. Ce qu’il ( Ousseynou Faye) dit n’engage que lui.



Aujourdhui, le Président Macky Sall ne doit rien à personne sur cette affaire. Mieux, le Président Macky Sall n’est pas quelqu’un qui fait un double engagement sur des projets. Maintenant, il est libre de porter plainte. Car le Président Macky Sall n’est pas quelqu’un qui engage deux personnes sur un même projet. On a jamais entendu parler de son projet, puisqu’il est en train d’être fait dans la légalité et en toute transparence."