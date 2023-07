Abdou Mbow, auteur : Sortie de « Itinéraire d’un député au cœur de la République » le 1er juillet 2023 L’auteur, Abdou Mbow est une figure de premier plan de la vie politique et parlementaire sénégalaise. Secrétaire élu en 2012, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'institution parlementaire.

Il fut, tour à tour, Secrétaire Élu, Troisième vice-président, Président de la Commission des Affaires étrangères, premier vice Président et Président de la Commission des Lois, poste qu'il occupe actuellement



Son ouvrage, écrit dans un style franc et direct, décrit l'organisation, le fonctionnement et les rouages de l'assemblée nationale. Pour les praticiens du droit, comme pour le simple citoyen soucieux de connaître le parlement Sénégalais, ce livre est utile et indispensable.



L'auteur évoque également les péripéties de la vie politique sénégalaise depuis 2007, avec la création de l'alliance pour la République (Apr), l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême et ses 12 années à la tête du pays.



Le livre apporte quelques éclairages nouveaux sur une séquence de la vie politique du Sénégal, qui peuvent être utiles à la veille d’enjeux majeurs avec les élections présidentielles en février 2024.



L'ouvrage est préfacé par Macky Sall, Président du Sénégal aux Éditions Cent Mille Milliards à Paris.



Fait à Dakar, le 09 Juillet 2023





