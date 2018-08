Abdou Mbow cogne ABC : "Les actes qu’il pose ne sont pas ceux d'un homme loyal"

Abdou Mbow attaque encore Alioune Badara Cissé. Dans L’Observateur de ce vendredi, le député et non moins vice-président de l’Assemblée nationale accuse le Médiateur de la République de manœuvrer contre le régime de Macky Sall. Ce, à travers des tournées qu’ils mènent à l’intérieur du pays.



Il dit : « On a vu que Abc est en train de faire des déclarations qui n’ont absolument avec le travail d’un médiateur de la République. Il doit revenir à la raison et comprendre que le Président Macky Sall est un homme à renforcer ».



Et de poursuivre : « Nous pensons que les actes qu’il est en train de faire, ne sont pas ceux d’un homme loyal, un homme qui renforce un pouvoir, fustige le porte-parole de l’Apr. Malgré tout ce que le président a fait dans ce pays, surtout dans le monde rural, on entend les déclarations d’Abc qui n’ont rien à avoir avec la réalité sur le terrain. Ceci donne des signaux qui ne sont pas bons. Ce n’est pas ça qui doit être le rôle d’un Médiateur de la République».



Pour le porte-parole de l’Apr Abdou Mbow, «si Abc veut faire de la politique, il n’a qu’à assumer ses responsabilités. Ce, en disant je veux faire de la politique, soit dans l’Apr ou en dehors du parti ».