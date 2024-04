Abdou Mbow condamné à 1 an de prison ferme, pour maltraitance sur ses enfants

Le père de famille Abdou Mbow, 41 ans, était jugé avant-hier, au tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, pour des violences à la fois physiques et psychologiques exercées à l’encontre de ses enfants mineurs. Il les battait avec une barre de fer. Il a été condamné à un an de prison ferme.



Auparavant, rapporte "Les Echos", repris par "Senenews", Abdou Mbow ne cessait de battre la maman de ses enfants, qui a finalement quitté le domicile conjugal. Après la séparation d'avec son épouse, il s’est retourné contre ses enfants (mineurs), sur qui il exerçait des actes de torture.



Informé que ses enfants séchaient les cours, il s’est emparé d’une barre de fer pour les bastonner. Ses enfants ont fini par être conduits à l’hôpital où ils étaient hospitalisés. Après consultations, les enfants seront munis d’un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail de 45 jours, pour la fille M. Mbow et son frère, Mouhamed Mbow.



Arrêté, le père de famille sera jugé pour coups et blessures. Il sera finalement condamné à un an de prison de ferme. Abdou Mbow est aussi contraint de dédommager les enfants et leur maman.

