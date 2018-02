Abdou Mbow sur la caisse d'avance: « Barthélemy Dias m’a dit... »

"Démenti



J’ai pris connaissance de l’article paru sur le net ce 8 février évoquant de supposés avantages que j’aurais tirés de la caisse d’avance de la Ville de Dakar. Ces informations, distillées par un illustre inconnu qui veut sans doute se faire un nom sur mon dos, est un tissu de mensonges et de contrevérités.



J’en veux pour preuve la réaction du Maire de la Commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélemy Dias, avec qui j’étais en débat mercredi 7 février sur la RFM et qui a eu l’élégance de m’appeler hier, après lecture de l’article incriminé, et en dépit de nos divergences politiques connues de tous, pour me présenter ses excuses et me dire sa disponibilité à venir présenter lesdites excuses à ma famille à une date à ma convenance.

Ce faisant, « Barthélemy Dias m’a dit » qu’il fait la différence entre le combat politique qu’il mène et des combats de personnes.



Il a ajouté que ces mensonges ne l’engagent pas. Je l’en remercie.

Parmi les allégations mensongères contenues dans ledit article, figure la prise en charge de ma formation en journalisme par la Caisse d’avance. Je voudrais ici prendre à témoin mes condisciples de l’époque comme Aliou Diarra de Sud Fm, Amadou Salif Tall de Sud, Pape Alé Niang de 2STV qui était revenu pour une formation en communication et j’en passe. J’ai suivi ma formation avec ces illustres journalistes à l’ISSIC, de 2003 à 2005, alors que tout le monde sait que Khalifa Ababacar Sall est devenu Maire de Dakar en 2009.



Pour le reste, l’opinion comprendra.

De tels propos mensongers colportés contre ma personne n’entameront jamais mon engagement auprès du président de la République Macky Sall, dont je m’honore et je me plais à défendre le bilan et les ambitions pour le Sénégal.





Abdou Mbow

Porte-parole adjoint de l’APR

Responsable politique à Thiès

3e vice-président de l’Assemblée nationale"