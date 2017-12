Abdou Ndéné Sall recadre Ousmane Sonko : « Il est dans la désinformation et l’intoxication pour influencer la perception du peuple »

Sur la dernière sortie de Ousmane Sonko soutenant que Ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a fait un aveu sur le coût du financement du Train Express régional, Abdou Ndéné Sall a tenu à vite réagir pour répondre au leader du Pastef.



« J’ai parlé à RFM midi et clairement en disant que le Député Sonko s’est trompé et doit reconnaître son erreur car j’ai confirmé le coût de 568 milliard du TER en HTT pour la première phase Dakar – Diamniadio de 36 km. J’ai dit que le Député Sonko a additionné tous les marchés en TTC de la première et de la deuxième phase qui font exactement 800 milliards donc le différentiel de 232 milliards annoncés. (800-568) « , fait-il savoir.

A l’en croire, ces chiffres sont loin des 1200 milliards annoncés par Sonko et repris par l’opposition. « Donc le Député Sonko est dans la désinformation et l’intoxication pour influencer la perception du peuple . C’est qui se passe aujourd’hui c’est que l’opposition veut voiler la réalité par un débat fait d’intoxication,d’amalgame,de désinformation, de diffusion de fausses nouvelles et de provocation pour que nous nous dévions d’ailleurs de notre trajectoire », fulmine-t-il.



Et de renchérir: « Le Président Macky Sall et son équipe ne sont pas dans la même trajectoire de gaspillage ( 105 milliards pour le Fesman ), donc nous nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats ».







Senegal7



