Abdou Sène, Psychosociologue, spécialiste en protection de l'enfance: « Le mariage est conçu comme un dispositif de protection de l'enfant » Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 20:21 | | 0 commentaire(s)| Le psychosociologue et spécialiste en protection de l'enfance, Abdou Sène, apporte, dans cet entretien avec Le Soleil, la lumière sur les mariages précoces et forcés.

Quels sont les facteurs explicatifs du mariage précoce ?



Dans le contexte casamançais, il faut dire que la décision de marier une jeune fille est, la plupart du temps, prise par les parents ou la communauté. En effet, les parents, de manière générale, estiment qu’en mariant leur fille en bas âge, ils l’aident à réaliser sa principale fonction sociétale, celle de femme et de mère (« Tàaru jigéen sëy la »). Aussi, nos recherches dans le domaine révèlent que les normes sociales liées au genre, les croyances culturelles et la situation économique des parents constituent également des facteurs explicatifs du phénomène. De ce point de vue, le mariage d’enfant est conçu comme un dispositif de protection de l’enfant tant sur le plan social, culturel qu’économique au sein des communautés de la Casamance naturelle.



Quelles en sont les conséquences ?



Force est de constater, en se basant sur l’aspect empirique des choses, qu’un mariage précoce n’offre généralement aucune protection du tout. Au contraire, c’est plutôt le contraire qui se produit. On empêche à de nombreuses jeunes filles de se prévaloir de leur enfance, de leurs rêves, de leurs droits fondamentaux et de leur santé.



Sur le plan sanitaire, on exerce une grande pression sur les jeunes mariées pour qu’elles aient des enfants immédiatement après le mariage. Ce qui les fait encourir un risque accru de décès maternel et de complications telles que la fistule obstétricale. Les recherches ont aussi démontré qu’elles sont également plus susceptibles d’avoir des enfants de faible poids, des mort-nés, des accouchements difficiles, d’avoir une hypertension artérielle, de développer le cancer du col de l’utérus plus tard dans leur vie.



Sur le plan économique, la fille est laissée à elle-même avec peu de moyens, sinon aucun, pour subvenir à ses besoins. Ses études scolaires sont interrompues, éliminant une autre source de soutien économique. Il faut dire que le mariage de l’enfant est souvent synonyme d’interruption des études. Ce qui compromet son avenir, par la non-réalisation de ses rêves et aspirations professionnelles.



Sur le plan psycho social, avec le mariage, la fille devient adulte avant l’âge et se retrouve isolée dans la mesure où elle doit habituellement laisser derrière elle sa famille, ses amis et sa communauté et déménager dans la maison de son mari. En outre, la fille doit demander la permission à son mari pour tout besoin ou pour toute action à entreprendre. En raison de sa liberté restreinte de sortir de la maison et de converser avec d’autres personnes, elle devient une victime invisible. Ses problèmes restent méconnus ou ignorés par la communauté.











