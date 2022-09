Abdoul Aziz Tall, ancien directeur de cabinet du président de la république : «le Sénégal est aujourd’hui un pays divisé» Abdoul Aziz Tall est formel : «le Sénégal est aujourd’hui un pays divisé». D’où «l’urgence de restaurer le pacte républicain et la culture du dialogue», soutient l’ancien ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, Ancien ministre auprès du président de la République chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent, Ancien Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes. Connu pour ses contributions sur le management, en particulier dans le domaine de l’administration publique, de même que ses analyses sur la situation politique et économique du pays, M. Tall, diplômé en Sciences politiques de l’université de Montréal et MBA de HEC, s’est prêté aux questions de Sud Quotidien en jetant un regard critique sur la situation politique actuelle du Sénégal, notamment après les élections législatives du 31 juillet dernier. Extraits de cet entretien

Si vous aviez un conseil ou suggestion à faire aux acteurs politiques pour éviter que le pays ne s’enlise dans cette situation que vous déplorez, que leur diriez-vous ?



Dans ce contexte où les acteurs politiques se regardent en chien de faïence, je suggère à Monsieur le Président de la République, père de la nation et principale figure du jeu politique d’être le métronome de la restauration d’un climat de paix, en évitant de suivre tous ceux se complaisent dans cette situation de belligérance avec l’opposition, en particulier, celle radicale, incarnée par Yewwi Askan Wi, qui vient de démontrer sa représentativité à travers les résultats de ces élections législatives.



Il en a d’autant plus intérêt que c’est lui, et lui seul qui est élu au suffrage universel, et qui a pour objectif de livrer un bilan au peuple à la fin de son mandat. Par conséquent, il doit éviter toute situation de nature à menacer la stabilité du pays, et conséquemment entraver le déroulement normal de la mise en œuvre de son programme de politiques publiques.



Quel serait alors le mode opératoire de cette suggestion au Président de la République ?



Il doit commencer d’abord par considérer ses adversaires politiques comme des opposants à son régime à l’image de ce qui existe dans tous les pays démocratiques du monde et non comme de simples «perturbateurs» de sa gouvernance, qu’il chercherait à rendre insignifiants.



Pensez-vous donc que c’est le Président Macky Sall qui devrait reconsidérer sa stratégie face à ses adversaires politiques ?



Abdou Diouf a reçu en audience en pleine crise politique Abdoulaye Wade dans une atmosphère électrique. Ce jour-là, la tension avait atteint un point tel que nous n’avions pas quitté nos bureaux de la présidence de la République, tant il y avait des craintes que le pays allait s’embraser. Il me paraît impératif que le Président de la République fasse adopter une autre stratégie de lutte contre ses adversaires politiques. La très forte tendance aux attaques personnelles et autres suspicions liées aux recours à des dossiers judiciaires, aux emprisonnements, à la transhumance d’opposants ont assurément montré leurs limites.



Cette stratégie est non seulement contre-productive pour lui et ses partisans, mais elle ne peut que contribuer à envenimer davantage le climat social et paradoxalement à renforcer cette opposition radicale. Il faut en convenir, ils sont nombreux au sein de l’opinion à considérer la stratégie actuelle du pouvoir comme de simples manœuvres, visant à éliminer des adversaires politiques. La forte percée de l’opposition au cours de ces élections législatives, indique clairement que la transhumance comme la stigmatisation des opposants comme recours au combat politique, n’ont pas été des stratégies payantes.



Le Président de la République lui-même devrait s’en convaincre, en se souvenant de ce large élan de solidarité dont il avait bénéficié lorsque le Président Abdoulaye Wade a voulu le liquider politiquement, à travers des accusations dont tout le monde savait qu’elles relevaient de sordides manœuvres politiciennes.



Le Chef de l’Etat est seul à pouvoir amorcer ce processus de dégel tant souhaité, de ce climat malsain qui règne dans le pays, en invitant ses partisans à recentrer le débat. D’autant que figurent dans son propre camp des cadres hommes et femmes ayant une solide formation académique, universitaire, dotés de bagages intellectuels et capables de soutenir un débat d’idées face à n’importe quel challenger. Ce sont ceux-là dont il doit favoriser la participation à un débat politique contributif et non ceux dont le langage comme les comportements heurtent plutôt la sensibilité de la majorité de leurs concitoyens.



Nos hommes politiques, comme dans toutes les démocraties du monde, sont obligés de se parler, de se concerter afin d’éviter de plonger le pays dans des lendemains incertains où les citoyens finissent par devenir de simples otages stressés d’une guéguerre sans fin.



Pour que ce pacte républicain soit une réalité, ne faudrait-il pas que l’opposition soit aussi dans les mêmes dispositions ?



Cette posture attendue du chef de l’Etat doit évidemment trouver son répondant auprès des responsables de l’opposition. Surtout ceux de l’opposition radicale. Ceux-ci doivent admettre que le Président de la République est celui qui a été élu au suffrage universel et qu’il doit demeurer à son poste jusqu’au terme de son mandat. Il est le chef de l’Etat et l’autorité suprême de la nation tel, que le stipule la constitution.



Chaque sénégalais lui doit respect, eu égard à la haute institution qu’il incarne. Les divergences politiques et l’adversité, si fortes soient-elles ne devraient en aucun cas engendrer un sentiment de haine et d’animosité ou un discours violent et indécent à son égard, quelque soit par ailleurs le jugement que l’on peut porter sur sa gouvernance.



Le Sénégal est aujourd’hui un pays divisé, comme l’ont démontré éloquemment les résultats sortis des élections législatives. Une fois encore, chaque partie doit prendre conscience qu’il ne sert à rien de conquérir le pouvoir ou de chercher vaille que vaille à le conserver, si l’on doit passer tout le reste de son temps à recomposer les pièces d’une nation éclatée ou d’éteindre des brasiers qu’on aura allumés. Il y va de la survie et de l’image de notre nation et de sa démocratie.



Qui, pour faciliter le rapprochement auquel vous appelez ?



Notre pays a une vieille tradition de dialogue. Il compte suffisamment de personnalités politiques, religieuses et de la Société civile, désintéressées, (permettez que j’insiste sur ce qualificatif), en mesure de faciliter ce rapprochement. Une des conditions est que du côté de l’opposition comme celui du pouvoir, l’on fasse preuve de responsabilité, en se débarrassant d’abord des égos surdimensionnés, ensuite en évitant de part et d’autre l’utilisation d’armes non conventionnelles dans un combat démocratique où seul le peuple est habilité à rendre son verdict.



C’est ainsi que les acteurs politiques pourraient donner la preuve que c’est le Sénégal, et le Sénégal seulement qui les intéresse et que son avenir ne saurait se bâtir sur un ring de gladiateurs.



