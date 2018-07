Abdoul Baal, Directeur SDE: "La cause principale de la pénurie d’eau est le déficit"

Dans un entretien accordé à Enquête dans sa parution de ce vendredi, le Directeur de la SDE, Abdoul Baal a tenté de convaincre son monde concernant les véritables raisons de la pénurie d’eau qui sévit depuis des mois dans la capitale sénégalaise.



En effet, selon Abdoul Baal, "la cause principale de la pénurie d’eau est que les ressources d’eau disponibles ne couvrent pas les besoins de la région de Dakar". En des termes plus clairs, il signale qu’il y a un déficit de 50000 m3/jour.



La deuxième cause, dira-t-il, est que la principale usine qui alimente Dakar depuis le 15 dernier, ne fonctionne pas à sa pleine capacité, parce que la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) avait entrepris des travaux de réhabilitation du système anti-béliers. Ces travaux devait durer juste 48 heures. Mais, constate-t-il, pour s’en désoler, depuis qu’on a fait ces travaux, l’usine n’a pu fonctionner qu’à 75% de sa capacité.



Pour se tirer d’affaire, le Directeur avance que le rôle de la Sones est de faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’ouvrages. “Quand il n’y en a pas assez, notre rôle se limite à une gestion efficiente de ce qui est disponible. Quand tous les ouvrages seront réalisés par la Sones, nous seront en mesure de distribuer suffisamment d’eau aux clients”, soutient-il.

