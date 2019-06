Abdoul Doudou Ly, nouveau Dg de l’Artp

L’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Artp) a un nouveau Directeur général. Abdoul Doudou Ly, Ingénieur en Génie Électrique (Électronique, électrotechnique, automatisme et Informatique) a, en effet, été nommé en remplacement de Abdou Karim Sall, devenu ministre de l’Environnement.



Abdoul Doudou Ly était jusqu’ici Directeur général de ABM Technologies. Il est responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr), le parti du Président Macky Sall, à Matam.



