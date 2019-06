Abdoul Mbaye: « Aliou Sall n’est qu’un simple démarcheur d’un voyou »

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye minimise la démission de Aliou Sall de son poste de Directeur de général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Selon lui, le frère du Président Macky Sall « n’est pas le problème, mais un élément du problème » dans cette affaire des contrats pétroliers.



«Aliou Sall n’a pas signé le décret d’attribution. Il s’est simplement contenté de faire des démarches pour le compte d’un voyou (sic). Le vrai problème, ce sont les autorités sénégalaises qui ont mis à la disposition de ce voyou, les permis pétroliers du Sénégal », dit-il, interrogé par la RFM.



Au-devant de la contestation contre la « spoliation » des ressources pétrolières et gazières, le leader de l’Act informe que cette démission n’entame en rien leur détermination. «Aliou Sall s’en va, c’est une régularisation. Mais, ce que nous demandons, c’est que justice se fasse d’une part parce que la loi a été violée, et d’autre part, la réparation des torts subis par le Sénégal ».



Un peu plus tôt sur son compte Twitter, Abdoul Mbaye a dénoncé le décret portant nomination de Aliou Sall à la Cdc, avant d’exiger « l’audit approfondi de sa gestion ».





