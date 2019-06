Abdoul Mbaye charge El Hadji Kassé et Aliou Sall: «Le frérot a donc menti.…» « Si Hamidou Kassé avait toute sa tête sur le plateau de Tv5, on sait désormais que Aliou Sall a bien reçu les 250 000 dollars versés par Franck Timis. Le frérot a donc menti. Mais on serait en consultance agricole et non de gaz et pétrole. Le peuple veut la vérité! Un demi-mensonge ne répare pas un mensonge », a, en effet, publié, ce jeudi, Abdoul Mbaye dans une tribune.

El Hadji Hamidou Kassé a soutenu, hier, sur TV5 que BP a bien versé 146 millions FCFA à Aliou Sall, via sa société Agritrans. Toute chose, démentie, jusque-là, par le frère du président, et son oncle, Abdoulaye Timbo, en charge de gérance d’Agritrans.

