Abdoul Mbaye et Aminata Touré dite Mimi traités d'"ingrats" par Mouhamadou Lamine Massaly Abdoul Mbaye et Aminata Touré dite Mimi. Voilà deux personnes sorties de l'ombre par la baraka du Président de la République Macky Sall. Sur plus de 17 millions de citoyens sénégalais, ils ont été successivement choisis pour diriger la station primatoral. Aujourd'hui, ils crachent leur venin sur leur bienfaiteur Macky et son régime. Une attitude qui les rapetisse davantage.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Septembre 2022 à 21:58 | | 0 commentaire(s)|

Parlons d'Abdoul Mbaye. Banquier de son état, il a été mis au devant de la scène politique lors du premier gouvernement de la deuxième alternance politique au Sénégal. Inconnu du bataillon, il a été mis au pinacle avant d'être remercié pour insuffisance de résultats. Leader de l'ACT qui n'acte rien doit se taire donc . Il n'a jamais participé à une élection. Il n'a que sa bave puante et haineuse pour décrier la gestion du pouvoir dont il faisait, pourtant, partie.



Il n'a jamais eu de mains propres. Le bruit suscité par l'argent du défunt dictateur tchadien en exil au Sénégal, Hissène Habré, résonne encore dans nos esprits. Il est donc disqualifié pour nous parler de gouvernance vertueuse, mieux, de victime d'une dictature, celle du Président Macky. Abdoul Mbaye a des problèmes avec lui-même.





Pour le cas d'Amanita Touré alias Mimi, nous disons qu'elle est une femme malhonnête qui change de direction comme une girouette. Déçue d'être portée à la tête de l'Assemblée Nationale, elle clame une promotion des contre-valeurs alors que jusqu'à une date récente, elle était au cœur du régime en le défendant. Ministre de la Justice, Premier Ministre, Envoyée Spéciale, Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) et, récemment, tête de liste de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yaakar aux élections législatives du 31 Juillet 2022, Mimi a eu ces titres de gloire grâce au Président Macky.



C'est donc faire preuve d'ingratitude que de débiter des reproches contre le Président en parlant de privilèges accordés aux liens familiaux par-dessus le mérite militant. Cette dame a alors descendu du piédestal des valeurs-refuge pour pactiser avec les anti-valeurs.





M.Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR).

