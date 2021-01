Abdoul Mbaye sur l'arrestation de Boubacar Seye: " C'est une cruauté digne des pires dictature...'

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021

Mis aux arrêts la semaine passée à cause, semble-t-il, de ses nombreuses sorties concernant la gestion des fonds injectés dans la lutte contre l’émigration clandestine, Boubacar Sèye, président de l’organisation « Horizon sans frontières » vient de trouver un soutient précieux.



En effet, indique Le Témoin, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, vole à son secours en traitant le gouvernement actuel de « dictateur ». « Mettre en prison le président d’Horizon sans frontières est une cruauté digne des pires dictatures. Cela permet aussi de continuer à taire les vraies raisons de l’accroissement de la pauvreté au Sénégal », estime le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) Abdoul Mbaye. Selon lui, poursuivre Boubacar Sèye et ne donner aucune suite aux 20 rapports de l’OFNAC est une farce.

